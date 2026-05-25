クイズ番組はいつから始まったのか。「競技クイズ界最強の男」の異名を持つクイズプレイヤー・徳久倫康さんは「戦後、GHQの思想改革の一環として日本にもたらされたのが、アメリカ的価値観を体現する『クイズ番組』だった」という――。※本稿は、徳久倫康『クイズの戦後史』（平凡社新書）の一部を再編集したものです。出典はウェブ用に最小限にとどめています。■終戦からクイズ番組の誕生まで1945年8月15日の正午、昭和天皇がラ