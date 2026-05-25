ボートレースからつの「マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」は２５日、準優勝戦が行われた。柴田光（５４＝群馬）は１１Ｒ、２コースから差しでイン渡辺浩司を撃破。渡辺浩も「１Ｍはなんで差されたんだろうという感じ」と悔しさをにじませるほど、絶品のハンドルだった。「かかりが良くなったし出足がいい。伸びは渡辺（雄朗）君が抜けているけど、他とは一緒くらいだし、行き足でカバーできる」と好素性の１０号機をしっかり好み