星野リゾートが展開する「OMO(おも)by 星野リゾート」は6月18日から、「早朝の暑気払いツアー」を京都の3施設(OMO3京都東寺、OMO5京都三条、OMO5京都祇園)で開催する。清々しい朝を迎える早朝のおまいりツアー盆地特有の厳しい暑さで知られる京都の夏。観光も体力的に厳しくなる日中は、早朝と比べて最高12℃もの差があることも。そんな日中の酷暑や観光地の混雑を避け、比較的涼しく静かな早朝の時間帯に活動することは、古くから