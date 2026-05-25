ALPHA DRIVE ONEが、デビュー後初のカムバックを控える中、サプライズでミュージックビデオティーザーを追加公開した。5月25日、ALPHA DRIVE ONEは公式SNSを通じて、26日18時にリリースされるプロローグシングル『No School Tomorrow』のタイトル曲『OMG!』のミュージックビデオティーザー映像を追加公開し、カムバックへの期待感を高めた。【写真】ALD1、日本のコンビニに出没「イケメン集団が…」公開されたティーザー映像は、テ