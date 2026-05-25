阪急阪神百貨店が運営する阪急うめだ本店は10月13日までの期間限定で、「うめだ阪急ビアガーデン 旅する屋上ビアガーデン」を開催している。また、同フロアで営業しているイタリアンレストラン「トラットリア アル･ポンピエーレ」でも「イタリアンルーフトップビアガーデン」を屋上ビアガーデンと同期間で開催する。メインの「旅する屋上ビアガーデン」ではデリなどの通常の食べ放題メニューのほか、チケットと交換できる「チキン