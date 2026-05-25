女優パク・ジヒョンが、尊厳死を選ぶ女性を演じたドラマ『ウンジュンとサンヨン』に関するエピソードとともに、これまで明かしたことのなかった胸の痛む家族の事情を告白し、人々の心を動かしている。最近公開されたバラエティ番組の予告編で、パク・ジヒョンは『ウンジュンとサンヨン』に対する深みのある話を伝えた。【写真】頼んだのは“尊厳死の手助け”…パク・ジヒョンが語った役作り特に、スイスでのロケーション撮影を振り