ウエスティンホテル大阪(大阪市北区)は6月20日までの間、和洋のグリーン食材を使用した「メロン&グリーンアフタヌーンティー」(平日7400円、土日祝7900円)を提供している。同ホテルでは1人につき1台ティースタンドを用意するため、1人から予約可能となっている。【メロン&グリーンアフタヌーンティーの画像はこちら】同ホテルが提供するアフタヌーンティーでは、3段のティースタンドにスイーツのみが並び、基本的にセイボ