岡山県庁 岡山県は3月の鉱工業動向の速報値を発表し、生産指数は前の月を1.8％下回る99．9となりました。石油・石炭製品工業などが低調だったことから、2カ月連続の低下となりました。 生産指数は19業種のうち、15業種で低下しました。汎用・生産用・業務用機械工業が前月比9．0％減、石油・石炭製品工業で前月比7.6%減となりました。一方、化学工業や電子部品・デバイス工業など4業種は前の月を上回りました。 県は、「