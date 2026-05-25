日本のはるか南の海上で、まとまりつつある雲の塊があり、明日26日には熱帯低気圧になる見通しです。今後は発達しながら北上する可能性があり、動向に注意が必要です。近づく台風シーズンや梅雨の大雨への備えをしておきましょう。日本のはるか南の海上で熱帯低気圧発生へ今日25日現在、日本のはるか南の海上に低圧部があり、対流活動が活発になっています。衛星画像で見ると、発達した雲がまとまりつつあるのがわかります。この雲