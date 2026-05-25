「マイナビオールスターゲーム２０２６」（７月２８日・東京Ｄ、同２９日・富山）のファン投票の中間発表が行われ、阪神勢は６部門でトップに立った。それぞれ、先発投手部門は高橋が１万６７８１票、捕手部門は坂本が１万６２９１票、一塁手部門は大山が３万８６９８票、二塁手部門は中野が２万８８５７票、三塁手部門は佐藤が５万０４８３票、外野手部門は森下が５万３９５４票。森下は１２球団最多得票だった。最終結果は