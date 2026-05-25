中国地方は、明日26日(火)の夜は西部で雨が降り、27日(水)から28日(木)は中国地方の広い範囲で雨が降るでしょう。瀬戸内側ほど気温変化が大きい見込みです。また、今週末からは全般に晴れて、一日の寒暖差が大きくなるでしょう。気温変化で体調を崩さないよう、お気をつけください。明日26日(火)夜は、中国地方の西部で雨明日26日(火)は湿った空気が流れ込み、前線が近づく見込みです。中国地方は、午前中は晴れる所が多いですが、