東京都中央区銀座の商業施設「ＧＩＮＺＡＳＩＸ」で２５日正午ごろ、「刺激臭がする。みんながせきをしている」と居合わせた女性から１１０番があった。警視庁築地署によると、少なくとも１人が搬送され、２０人ほどが体調不良を訴えているという。防犯カメラ映像などから、通報前に男性とみられる人物が、施設内でスプレーを噴射していた。この人物は既に現場を離れたといい、警視庁は事情を知っているとみて、行方を追ってい