俳優の濱正悟が25日、東京・MoN Takanawa: The Museum of Narrativesで開催された米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』レッドカーペットセレモニー（略称:SSFF ＆ ASIA）に登場した。【全身ショット】シックな黒スーツで登場した濱正悟＆木村聡志監督Avex ACTORS STAND Vol.2の『しろくま』で木村聡志監督と共に濱はレッドカーペットに登場。「歴史