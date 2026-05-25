俳優の新川優愛（32）が25日、自身のインスタグラムを更新。セーラー服姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】「似合いすぎぃ」「JK優愛さんかわいすぎるー」セーラー服姿の新川優愛新川は「『しくじり先生 俺みたいになるな!!』ありがとうございました」と投稿。セーラー服姿の写真を公開した。コメント欄には「似合いすぎぃ」「JK優愛さんかわいすぎるー」「かわいすぎるしスタイルよすぎ」などと反響が寄せられてい