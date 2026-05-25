米国での居住経験のあるタレントのユージ（38）が25日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。番組冒頭で取り上げられた東京・銀座で発生した異臭騒ぎについて、米国での居住経験からコメントした。MC石井亮次が出演者を紹介した直後、「速報」として、東京・銀座で発生した異臭騒ぎについて伝え、「GINZA SIX」前で外国籍と思われる人物同士のケンカがあり、一方がスプレーをかけて逃げ、周辺にいた人たちが巻き込