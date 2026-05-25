大谷翔平選手と小鳥の小さな攻防戦が始まりました。日本時間24日の試合前、グラウンドでキャッチボールを行う大谷選手。目線がちらちらと下へ向きます。そこには天気のいい気持ちいい芝の上でくつろぐ小鳥の姿。センター付近でキャッチボールをしていた大谷選手の背後の芝生で1羽の小鳥が休んでいました。身長193cmの大谷選手に比べ小鳥は手のひらサイズ。大谷選手がボールを拾いに近くに来ても動じず、のんびりしています。そんな