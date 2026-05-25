今季初勝利を挙げたフェードヒッターである桑木志帆。飛球織と方向性を両立させている彼女のフェードスイングを、女子プロの中村香織が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】インパクト直前までタメるダウンスイングがスゴイ！桑木のドライバーショット◇◇◇左サイドで引っ張っていくというよりも、右サイドでさばいている感覚が強い、という印象を受けました。右サイドでさばいていて、左