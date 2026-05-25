アルバTVで放送されている番組「トッププロレッスンK'Sスタジオ」。菅沼菜々が今季「NTTドコモビジネスレディス」優勝直前に語っていたアプローチドリルについて一部紹介したい。【連続写真】トゥを上げて近くに立って打つ菅沼の1ヤードショット◇◇◇アプローチが得意で、積極的にチップインが狙えるように、キャリーで狙った距離を正確に打つ練習をよく行っています。特に1ヤードの距離を打つのは、練習や試合前にもよくや