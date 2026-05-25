セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。「冷たい雨、子犬すべての寒さは、そっと消え去った」と記すと、愛犬・福宝を優しく抱き寄せた写真を投稿した。【写真】前髪を下ろしたセキ・ユウティンの激レア写真（全5枚）先週参戦していた「ブリヂストンレディス」は2日目が雨天のため中止となってしまった。季節外れの寒さと雨に見舞われてしまったが、そんな一日、ユウティンは愛犬のぬくもりに癒されていた。投稿