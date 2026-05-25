俳優のキム・へスク、チョン・ジソ、ジニョンが出演する韓国ドラマ『あやしい彼女』（全12話）が、あす26日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週火・水曜 後3：20〜）【動画】韓国ドラマ『あやしい彼女』予告同作は韓国で866万人を動員した大ヒット映画をドラマ化したドタバタロマンスコメディー。歌手になる夢を諦め、女手ひとつで娘を育て上げたオ・マルスン。そんな彼女がある日20代に若返り、アイドルデビュ