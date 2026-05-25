プロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）の妻でタレントの平愛梨（41）が24日、自身のインスタグラムを更新。「お家でやきとりパラダイス」と4人の子どもたちと一緒に“手作り”やきとりパーティーを行ったことを明かし、焼き鳥や野菜串などが並ぶ楽しげな食卓の写真を披露した。【写真】「すごい」「色とりどりで美味しそう」“手作り”焼き鳥が並ぶにぎやかな食卓ショット披露の平愛梨当初は、子どもたちが帰宅する前