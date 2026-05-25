モデルの中林美和が25日、自身のインスタグラムを更新。同日発生した、GINZA SIX周辺の「異臭騒ぎ」について言及した。【画像】中林美和、ブランドスタッフ勤務の銀座で異臭騒ぎ無事を報告オーガニックスパブランド「MAROA」のプロデューサーを務めている中林は、同ブランドがGINZA SIXにて5月限定で展開していることを受け「本日GINZA SIX周辺で発生した異臭騒ぎについて、多くのご心配の声をいただきありがとうございます