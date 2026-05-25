人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）が、観客動員数494万人、興収68億円を突破した（興行通信社調べ）。【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに