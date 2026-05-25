おととし、北海道旭川市で女子高校生を橋から川に落として殺害した罪などに問われている23歳の女が、初公判で殺人の起訴内容を否認しました。旭川市の無職・内田梨瑚被告（23）はおととし4月、自分が写った画像を無断でSNSに投稿した当時17歳の女子高校生を車に乗せ、旭川市内の橋まで監禁。橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」などと言って川に転落させ、殺害した罪などに問われています。きょうの初公判で内田被告は。内田被告