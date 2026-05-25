熊本市は、"親が育てられない赤ちゃんを匿名でも預かる" 慈恵病院の赤ちゃんポスト「こうのとりのゆりかご」に昨年度7人の預け入れがあったと明らかにしました。これで、2007年の開設から19年で200人に達したことになります。 【写真を見る】赤ちゃんポスト「こうのとりのゆりかご」預け入れ200人に開設から19年熊本市・慈恵病院 200人の男女比や月齢身体的虐待は？ 19年間で200人が預けられ、男女比はおよそ半分です。病