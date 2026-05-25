東京・銀座の商業施設GINZASIXに入る銀行で催涙スプレーのようなものがまかれ20人以上がのどの痛みなどを訴えています。【映像】現場の消防隊員らの様子（実際の様子）捜査関係者などによりますと正午ごろ、中央区銀座の商業施設GINZASIXに入る銀行の中で突然、何者かがスプレーのようなものをまきました。その後、新橋方向へ逃走したということです。客など25人がのどの痛みを訴えていて19人が病院に搬送されています。目