「愛犬と一緒に大運動会」が２４日、松山市東川町の愛媛県動物愛護センターで開かれた。大型犬から小型犬まで様々な種類の犬と飼い主４４組が参加し、競技を楽しんだ。動物愛護の啓発活動の一環として毎年開催。赤組と白組に分かれ、障害物競走やリレーなど三つの競技を行った。飼い主がおたまでボールをすくい、ボールを落とさないように犬と走る「おたまレース」では、転がったボールを犬がくわえて離さないハプニングも起き