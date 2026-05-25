お笑いタレントのカンニング竹山（55）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。公私ともに親交のある大物歌手について伝えた。竹山は「竹山家ボス和田アキ子氏に飯を奢る会」と書き出し、「とにかく肉を喰らうボス。まだまだ元気。全然衰えてない。マジか！」と報告。「俺の顔よりデカい靴を履いている」と、和田の靴との写真を披露した。そして「蹴り1発でヒグマを倒した都市伝説あり！まだまだボスは恐ろしい」とコメ