東北電力は25日、女川原発（宮城県石巻市、女川町）2号機の原子炉で発生した蒸気をタービンに送る配管で、放射線量を測定する検出器4台のうち1台が通常の2倍以上の放射線レベルを示したと発表した。その後正常に動き、他の3台の数値に変動はなかったため、同社は一時的な誤作動だったとみている。6月9日に予定している営業運転再開に影響はないとしている。同社によると今月24日午後9時5分ごろ、検出器1台で警報が鳴り確認した