タレントの和田彩花（３１）が２５日、都内で行われた「第一回前橋国際芸術祭２０２６」全アーティスト・プログラム発表会に出席した。和田は群馬県高崎市出身でアイドルなどとして活躍。今回は同イベントのアンバサダーを務める。「群馬で美術と過ごした時間というのがあまりなくて、こうして毎年の国際芸術祭が開催されることを本当にうれしく思っております」と語った。同イベントでは幼少期の経験を重ねて学生らとワ