アイドルグループ、アンジュルムの元メンバーで歌手、女優の和田彩花（31）が25日、都内で「前橋国際芸術祭2026」全アーティスト・プログラム発表会に出席した。4月に台湾で結婚したことを発表し、発表後初めて公の場に姿を見せた。群馬県出身で、同イベントの公式アンバサダーに就任。「美術との時間の大体は東京で過ごしているのでえ、群馬で美術に触れた時間はあまりない。こうして前橋で国際芸術祭が開催されることは本当にう