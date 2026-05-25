【マイニンテンドーストア：「Nintendo Switch 2」購入条件の変更】 5月25日より実施 任天堂は5月25日、公式通販サイト「マイニンテンドーストア」において、Nintendo Switch 2の購入に必要な条件を変更した。 本日5月25日より価格が改定されたSwitch2。これまでマイニンテンドーストアでは「2025年12月21日23時59分時点で、Nintendo Switchのプレイ時間が50時間以上である