資料ホテルの客室 観光庁が2026年2月の宿泊旅行統計調査（第2次速報値）を公表したことを受け、四国運輸局が管内の状況をまとめました。（以下、全て延べ人数）2月の四国4県の宿泊者は、約109万8000人（前年同期比＋10.5％）で、そのうち愛媛県の宿泊者が4県で最も多い延べ約38万4000人（前年同期比＋18.9％）、香川県が約33万7000人（同比＋6.3％）でした。高知県は約21万6000人、徳島県は約16万1000人でした。この