中東情勢の進展期待がドル安誘うも、米英休場で動きは抑えられる＝東京為替概況 週末にトランプ大統領が米国とイランの和平協議がほぼまとまったと発言。その後、合意を急がない姿勢を示したが、市場は協議の進展を期待する形でドル安・原油安となった。ドル円は先週末終値159.10円台から158円台後半へ下げて始まり、その後159.02円を付けるも、ルビオ国務長官がイランとの合意に自信を持っていると発言したことなどで