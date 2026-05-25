5月24日の「おそ松さん」6つ子の誕生日を記念し、10周年を迎えたTVアニメ『おそ松さん』、6月12日公開の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』、同日より上演開始となる舞台『おそ松さん on STAGE〜SIX MEN’S SHOW TIME〜2nd SEASON 2』の奇跡のコラボが実現。作品を横断し、総勢18名でシェーポーズをきめて6つ子の誕生日をお祝いする前代未聞のコラボビジュアルが公開された。【写真】映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!