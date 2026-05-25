第６回中国消費品博のメイン会場に展示されたヘルスケア・コミュニケーションロボット。（４月１１日撮影、海口＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社北京5月25日】中国医療・ヘルスケア製品輸出入商会が税関データを基にまとめた2026年1〜4月の医療・ヘルスケア製品の貿易額は前年同期比4.9％増の673億6100万ドル（1ドル＝約159円）だった。輸入は1.9％増の288億8600万ドルで、輸出は7.3％増の384億7500万ドルと伸び率が1〜3月より約2