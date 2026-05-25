4月に話題だった、「焼くまで5分の超簡単スコーン」を作ってみた！ クックパッドニュースでは、料理に関するさまざまなテーマの記事を配信しています。多くの記事のなかで、2026年4月によく読まれていた「焼くまで5分。週末の朝は「スコーン」でのんびりブランチを」の記事をピックアップ！バターを溶かして混ぜるだけで作れる、手軽なスコーンのレシピを、実際に作ってみました！ 成形はスプーンで 1. 薄力粉、砂糖、ベーキン