俳優の香取慎吾（49）が25日、自身のインスタグラムを更新。人気芸人との2ショットを公開し、ファンを喜ばせた。香取は現在、三谷幸喜氏作・演出の舞台「新宿発8時15分」に出演中。17日まで大阪公演が行われており、「大阪観に来てくれたザキヤマいいかげんご飯いこねって話したよ」と、お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也との2ショットを公開した。ファンからは「ザキヤマが来たー仲良しさん」「ザキヤマさん、