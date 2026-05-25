タレント上沼恵美子（71）が、24日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演し、夫との離婚が頭をよぎったエピソードを披露した。番組では、俳優の三浦友和、山口百恵さん夫妻にまつわる週刊誌記事を紹介。認知症防止のため、「前日の晩ご飯に何を食べたか」を当てるゲームをしたり、一緒に「M−1グランプリ」を見て笑うことで、脳を刺激しているという内容だった。情景が思い浮かぶような、おしど