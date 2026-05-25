25日正午ごろ、東京・銀座の複合施設GINZA SIXに入る銀行のロビーで、男が催涙スプレーとみられるものを噴射して逃走する事件があり、25人がケガをしました。事件は銀座通り沿いに面した銀行の前で起きました。取材を始めたときも、体調不良を訴える10人以上の方々が座り込んでいる様子が見えました。救助の優先順位をつけるトリアージなども行われ騒然とした雰囲気でした。警視庁などによりますと、25日正午ごろ、中央区銀座6丁目