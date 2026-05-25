◇MLB ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間25日、アメリカンファミリー・フィールド)7回1失点で4勝目をマークした山本由伸投手について、バッテリーを組んだダルトン・ラッシング選手が試合後にコメントしました。初回から積極的に攻めるブリュワーズ打線に対し、丁寧な投球を続けた山本投手。2回に先制を許すなど、5回以外走者を背負う展開でしたが、7回92球、被安打7、奪三振3、与四死球2、失点1とゲームメーク。4勝目を手にし