東京の銀座三越で25日、特別展「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」の開催を記念したトークショーが行われた。主役の武豊（57）は午前中のダービーPRイベントに続いての参加で、約50人のファンの前で競馬、プライベートの話をたっぷり披露した。同展は6月15日（月）まで、銀座三越・新館7階の催物会場で行われる。会場には史上最多となる自身のダービー6勝のパネルも展示。「今までの6頭分の横にまだスペースがありました