全国の都道府県警の刑事部長らを前に訓示する警察庁の楠芳伸長官＝25日午後、東京都内警察庁は25日、全国の都道府県警の刑事部長らを集めた会議を東京都内で開いた。栃木県上三川町で14日に発生した強盗殺人事件は、匿名・流動型犯罪グループ（匿流）が関与した疑いがある。楠芳伸長官は訓示で「全国警察が心を一つにして、匿流が関与する事件の捜査を強力に推進する」と述べた。警察庁は22日、栃木の事件と関連する可能性があ