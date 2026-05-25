◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク7-6日本ハム（24日、みずほPayPayドーム）王貞治レガシーデーと題して行われた日本ハムとの一戦はソフトバンクが逆転勝利を飾りました。ソフトバンクの球団会長を務める王氏。試合前にはその功績をたたえる映像が流れ、工藤公康氏や秋山幸二氏などの球団レジェンドや小久保裕紀監督、柳田悠岐選手が一堂に会し記念撮影が行われました。王氏は「1995年にホークスに入団して以来32年目を迎えてい