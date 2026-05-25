【魔王さま、リリリベンジ！】 5月23日 連載開始 第1話「元魔王、女子中学生ちゅう!」を読む 【拡大画像へ】 小学館は5月23日、夏葉かんな氏によるマンガ「魔王さま、リリリベンジ！」の連載をサンデーうぇぶりにて開始した。 本作は前世が魔王だった女子中学生・間田オーマが、かつて想いを寄せていた側近・リリと今世で再会するラブコメディー。オーマが想い人