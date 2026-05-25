【レンチとくだもの】 5月24日 連載開始 第1話「おわりとはじまり」を読む 【拡大画像へ】 小学館は5月24日、勝郎氏によるマンガ「レンチとくだもの」の連載をサンデーうぇぶりにて開始した。 本作は社会に馴染めず何でも屋を営む「ぶどう」と「りんご」が、感情を持ったロボット「レンチ」を育てることになるドタバタ同居コメディー。果たして2人はレンチを“普通”に育てる