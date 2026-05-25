【第23話】 5月24日 公開 第23話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月24日、野良犬ロマン氏によるマンガ「ノカゼのピンクなトリセツ」の第23話「愛とケツ毛の間には」をヤンマガWebで公開した。 今回はノカゼが同じ学部の軽部から彼女が色々と無頓着になったと相談を受ける。しかし、その原因は彼の不用意な発言にあったようで……。 ヤンマガWeb「ノカゼのピンクなトリセツ」のペӦ