【第23話1】 5月25日 無料公開 第23話1を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は5月25日、「妻か死か～敗戦国の女たち～」の第23話1をチャンピオンクロスで無料公開した。 第23話1では、颯爽と現れた王女ルナリアが「ゴミはアナタです」と告げられて狼狽する。誰かが減ったら追加することに決めていたというデミオの言葉によって、ルナリアもこのバトルに参加することに……。