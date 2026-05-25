25日昼ごろ、潟上市昭和豊川岡井戸の民家敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと25日午後0時45分ごろ、潟上市昭和豊川岡井戸字中丸の民家敷地内にクマ1頭がいるのを、この家にいた60代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出されています。屋外で活動する際は十分な警戒が必要です。