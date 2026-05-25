秋には餅つき。岐阜県高山市で保育園児が田植えを体験しました。 【写真を見る】園児たちが田植え体験 ロープにそって丁寧に… 秋にはとれた｢もち米｣で餅つき “食への理解深めて” 岐阜･高山市 田植え体験は、地元のJA青年部が子どもたちに農作業を体験してもらい、食への理解を深めてもらおうと20年以上続けていて、25日は高山市の新宮保育園の年長園児33人がもち米の苗を植えました。 園児は、慣れない田んぼの泥で足